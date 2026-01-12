إعلان

أحلام بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟

كتب : شيماء مرسي

02:20 م 12/01/2026 تعديل في 02:46 م
أطلت المطربة أحلام بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت أحلام بـ سوت باللون الفضي اللامع بصيحة "الميتالك" ونسقت معها جاكيت فرو بنفس اللون.

وفقا لـ "فوج"، اللون الفضي يمنح الإطلالة جاذبية وأناقة، كما إنه يلفت الأنظار دون مبالغة خاصة عند تنسيقه مع اللون الأسود أو الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون النيود.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

واختارت أحلام أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة.

