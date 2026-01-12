إعلان

يارا السكري بإطلالة أنيقة.. لماذا اختارت هذا اللون؟

كتبت- شيماء مرسي

05:48 م 12/01/2026
    يارا السكري
    يارا السكري (3)
    يارا السكري (4)
    يارا السكري

أطلت الفنانة يارا السكري بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت يارا جاكيت قصير باللون البني ونسقت معه بنطلون جينز باللون الفاتح.

وفقا لـ "otokomaeken"، اللون البني يعطي شعورا بالدفء والراحة، ويضفي على الإطلالة لمسة راقية، كما إنه يتناغم مع اللون الأبيض والأسود والأخضر والأزرق، مما يجعله خيارا عمليا ومثاليا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا ووضعت أحمر شفاه باللون البيج.

واختارت يارا أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت يارا مع إطلالتها حقيبة يد باللون البني.

يارا السكري

