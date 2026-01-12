خطفت الأنظار بإطلالتها.. نرمين الفقي تتألق بالأسود

ملكة جمال لبنان 2024 بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

تألقت الفنانة نرمين الفقي بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت نرمين بجاكيت باللون الأسود ونسقت أسفله توب شتوي وبنطلون جينز بنفس اللون.

وبحسب "gallucks"، اللون الأسود يضفي على الإطلالة لمسة من الرقي والفخامة، ويعتبر خيارًا مثاليًا للسهرات والمناسبات الرسمية.

واعتمدت نرمين مكياجا هادئا حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي وآي شادو باللون البني.

واختارت نرمين أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت نرمين مع إطلالتها قبعة باللون الأسود