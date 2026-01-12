مي سليم تتألق بإطلالة رياضية كاجوال.. سر اللوك

معلومات وصور عن إطلالة ريا أبي راشد في أحدث ظهور لها







كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة مي سليم بإطلالة رياضية كاجوال، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت مي بـ توب "كت" باللون الأزرق ونسقت معه بنطلون بنفس اللون وحذاء باللون الأبيض.

وبحسب "world fashion"، يرتبط الأزرق بالهدوء والثقة والاستقرار، يمنح اللون الأزرق الإطلالة جاذبية ورقي، كما أنه يصلح للإطلالات النهارية والرياضية والحفلات، وأيضا مناسب لمختلف ألوان البشرة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا ووضعت أحمر شفاه باللون البيج.

واختارت مي أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة تتماشى مع إطلالتها الرياضية الكاجوال.