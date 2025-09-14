إعلان

بجمالها الطبيعي وإطلالتها.. هنا الزاهد مرشحة لأجمل 100 وجه لعام 2025

07:00 م الأحد 14 سبتمبر 2025
كتبت- أسماء مرسي:

كشفت منصة "TC Candler" عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، عن ترشيح الفنانة هنا الزاهد ضمن قائمة "أجمل 100 وجه في العالم" لعام 2025.

إطلالات أنيقة وجاذبية طبيعية

تتميز هنا الزاهد بقدرتها على لفت الأنظار بجمالها الطبيعي وأناقتها اللافتة، حيث تتنوع إطلالاتها بين الأسلوب الكاجوال العصري، والفساتين الأنيقة سواء القصيرة أو الطويلة.

كما تعتمد صيحات جذابة مثل الفساتين اللامعة والظهر المكشوف.

وتحرص هنا على الظهور بمظهر بسيط وناعم، حيث تفضل المكياج الخفيف بألوان النيود الطبيعية، ما يُبرز ملامحها ويمنحها إشراقة طبيعية، بالإضافة إلى شعرها الطويل الذي يعزز من جاذبيتها.

كما تضيف المجوهرات الراقية التي تختارها بعناية لمسة أنثوية خاصة على إطلالاتها، لتظهر دائما بمظهر متألق وأنيق.

من هي هنا الزاهد؟

- هنا الزهد، ممثلة مصرية.

- وُلدت في 5 يناير 1994.

- تبلغ من العمر 31 عاما.

- مواليد محافظة القاهرة.

- والدتها شيرين المنزلاوي، أرملة الفنان طلعت زكريا.

- لديها شقيقتان فرح الزاهد ونور الزاهد.

- تزوجت من الفنان أحمد فهمي في عام 2019 ثم انفصلت عنه عام 2023.

- تحرص على نشر صورها وأحدث أخبارها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

- يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" 21.8 مليون متابع.

