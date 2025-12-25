كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة عبير صبري إطلالة شتوية، احتفالا بالكريسماس، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت عبير صبري بإطلالة منزلية مريحة ودافئة، ترتدي طقم بيجاما من قطعتين (بلوزة وبنطلون) باللونين الأحمر والأبيض.

يتميز الطقم بنقوش شتوية تقليدية تشبه رقاقات الثلج أو حيوانات الرنة الصغيرة.

واعتمدت مكياج عيون سموكي خفيف مع آيلاينر مسحوب وشعر أسود طويل وناعم منسدل على كتفيها.

دلالات هذا الشكل من الملابس وفق صيحات الموضة:

وفق موقع "Harper’s Bazaar"، هذه الألوان والأشكال من البيجامات البيتي؛ توحي بالدفء والاسترخاء، ويتم ارتداءها، احتفالا برأس السنة الجديدة.