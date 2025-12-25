تألقت المطربة أصالة بإطلالة كلاسيكية بلمسة فخمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت ترتدي فستانًا أسود بأكمام طويلة وشفافة قليلاً، يتميز بتطريزات ذهبية وكريستالية غنية على منطقة الصدر والأكمام والأساور.

وأكملت الإطلالة بحزام أسود رفيع مزين بنفس التفاصيل الذهبية حول خصرها.

ونسقت أصالة مع الفستان مجموعة مجوهرات بارزة، تشمل أقراطاً متدلية وقلادة ضخمة متعددة الطبقات من اللؤلؤ الأبيض والأحجار الكريمة.

واعتمدت مكياج عيون سموكي قوي وآيلاينر حاد ومسحوب يبرز جمال عينيها، مع تسريحة شعر نصف مرفوعة مموجة بشكل طبيعي.

دلالات رسم العيون باللون السموكي في عالم الموضة وفق "Harper’s Bazaar".

رسم العيون باللون السموكي (Smoky Eye) هو صيحة مكياج كلاسيكية لا تنتهي موضتها أبداً عادت بقوة في عام 2025 مع لمسات عصرية.

الدراما والجاذبية:

يضفي مكياج العيون السموكي مظهراً درامياً وساحراً، ويعتبر الخيار الأمثل للمناسبات المسائية والسهرات.