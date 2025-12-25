تألقت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة جذابة ومريحة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ترتدي فستانًا طويلاً واسعًا بنمط القفطان؛ بأكمام واسعة وقصة على شكل حرف V عند الصدر.

يتميز الفستان بطبعة أوراق نخيل استوائية بألوان البيج والأسود.

واعتمدت مكياجاً ناعماً وبسيطاً بلون أحمر شفاه وردي، مع تسريحة شعر كيرلي قصيرة ومرفوعة من الأمام.

وأكملت إطلالتها بحلقان دائرية ضخمة باللون الأخضر الزمردي وقلادة ذهبية رقيقة.

دلالات الحلقان الضخمة في عالم الموضة

وفق ما جاء في موقع "Vogue" تعتبر الحلقان الضخمة عنصراً أساسياً في عالم الموضة وتتسم بالجرأة، ولا تزال رائجة بقوة في صيحات عام 2025، الوظيفة الأساسية للحلقان الضخمة هي جذب الانتباه إلى الوجه وإضافة لمسة أنيقة ومميزة للإطلالة.