أطلت الفنانة رزان مغربي بإطلالة جريئة ومبهرة، وجاء ذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت رزان مغربي مرتدية جمبسوت قصير باللون الأسود، مغطى بالكامل بقماش "قشر السمك" أو الترتر اللامع.

يتميز الجمبسوت بأكمام طويلة ورقبة على شكل حرف V عميقة، وقصة ضيقة تبرز قوامها.

كما وضعت رزان غطاء رأس متصلاً بالجمبسوت، وتنسدل خصلات شعرها الأشقر المموجة على كتفيها.

واعتمدت مكياجاً قوياً ولافتاً، يرتكز على الألوان الترابية وأحمر الشفاه النيود، مع كحل سميك يحدد عينيها.

دلالات قماش "قشر السمك" في عالم الموضة:



وفق موقع "Harper’sBazaar"، فإن قماش قشر السمك" عبارة عن أقراص صغيرة لامعة مخيطة على القماش تعكس الضوء.

يدل على الفخامة والاحتفال، تاريخياً، وكان الترتر يدل على المكانة والثروة والفخامة.