شاركت الفنانة درة، جمهورها، بإطلالة راقية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت درة بإطلالة شتوية أنيقة، وهي ترتدي معطفاً طويلاً من الفرو الأسود، ونسقت معه نظارة شمسية سوداء أنيقة ذات تصميم عين القط.

وتركت شعرها الأسود الطويل ملموم في تسريحة ذيل حصان عالية، مع مكياج يبرز جمال ملامحها، بدرجات النيود.

ووفق "Vogue" فإن استخدام النظارات على شكل قطة، مواكبة الموضة، عادت هذه الصيحة بقوة لتكون ضمن أبرز صيحات الموضة الرائجة في الوقت الحاضر، كما أنها تبرز الملامح.