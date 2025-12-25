تألقت الفنانة هبة مجدي بإطلالة شتوية ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هبة بإطلالة كحلي أنيقة ومحتشمة، ارتدت من الجزء العلوي قميصًا أو جاكيتًا قطيفة باللون الكحلي الغامق.

القطعة العلوية مكونة من قميص بأكمام طويلة أو جاكيت خفيف من قماش المخمل المضلع، يتميز بياقة كلاسيكية وأزرار بيضاء أو ذهبية فاتحة تزين المقدمة والأساور.

وأكملت إطلالتها بعصابة رأس (باندانا) سوداء، وتركت وشعرها منسدل، واختارت أقراطًا دائرية ذهبية صغيرة وقلادة ذهبية رقيقة.

واعتمدت مكياجًا هادئًا وطبيعيًا يبرز ملامحها الهادئة، وتركت تسريحة شعرها مموجة وطويلة؛ باللون الكستنائي اللامع.

ووفق ما جاء في موقع "Vogue"،

ااكحلي؛ لون بارد وغامض يحمل دلالات عميقة ومتنوعة في علم النفس والثقافة؛ يرمز إلى الجدية، الأمان، الاستقرار، والثقة، ويعتبر خياراً ممتازاً لمن يرغب في التعبير عن هذه الصفات، كما يوحي هذا اللون بالرقي والقوة والعمق.





