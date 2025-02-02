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15 صورة من ديفيليه هاني البحيري يخطف الأنظار في أسبوع الموضة الفرنسي

04:30 م الأحد 02 فبراير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    20 صورة من ديفيليه هاني البحيري يخطف الأنظار في أسبوع الموضة الفرنسي
  • عرض 15 صورة
    20 صورة من ديفيليه هاني البحيري يخطف الأنظار في أسبوع الموضة الفرنسي
  • عرض 15 صورة
    20 صورة من ديفيليه هاني البحيري يخطف الأنظار في أسبوع الموضة الفرنسي
  • عرض 15 صورة
    20 صورة من ديفيليه هاني البحيري يخطف الأنظار في أسبوع الموضة الفرنسي
  • عرض 15 صورة
    20 صورة من ديفيليه هاني البحيري يخطف الأنظار في أسبوع الموضة الفرنسي
  • عرض 15 صورة
    20 صورة من ديفيليه هاني البحيري يخطف الأنظار في أسبوع الموضة الفرنسي
  • عرض 15 صورة
    20 صورة من ديفيليه هاني البحيري يخطف الأنظار في أسبوع الموضة الفرنسي
  • عرض 15 صورة
    20 صورة من ديفيليه هاني البحيري يخطف الأنظار في أسبوع الموضة الفرنسي
  • عرض 15 صورة
    20 صورة من ديفيليه هاني البحيري يخطف الأنظار في أسبوع الموضة الفرنسي
  • عرض 15 صورة
    20 صورة من ديفيليه هاني البحيري يخطف الأنظار في أسبوع الموضة الفرنسي
  • عرض 15 صورة
    20 صورة من ديفيليه هاني البحيري يخطف الأنظار في أسبوع الموضة الفرنسي
  • عرض 15 صورة
    20 صورة من ديفيليه هاني البحيري يخطف الأنظار في أسبوع الموضة الفرنسي
  • عرض 15 صورة
    20 صورة من ديفيليه هاني البحيري يخطف الأنظار في أسبوع الموضة الفرنسي
  • عرض 15 صورة
    20 صورة من ديفيليه هاني البحيري يخطف الأنظار في أسبوع الموضة الفرنسي
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كتبت- شيماء مرسي

خطف مصمم الأزياء المصري هاني البحيري أنظار الجميع بـ ديفيليه لأحدث تصميماته من الـ "هوت كوتيور" في أسبوع الموضة الفرنسي "اورينتال فاشون شو" لربيع وصيف 2025.

وأقيم الديفيليه بأسبوع الموضة داخل فندق "SHANGRI" بـ باريس.

وشهد عرض الأزياء حضور شخصيات بارزة ومشاهير، من بينهم سفيرة الأردن، وزوجة السفير المصري، وزوجة السفير السعودي، وعدد من أبرز الشخصيات في عالم الموضة.

وأشاد الحضور بتصميمات هاني المميزة والتي خطفت أنظار الجميع.

وخطفت عارضات الأزياء الأنظار بفساتين سواريه براقة مرصعة بالكريستال اللامع تشبه فساتين أميرات ديزني في أناقتها وسحرها.

وجاءت التصميمات متنوعة بألوان مميزة وجريئة، لتضفي على العرض لمسة من الجمال والجاذبية.

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