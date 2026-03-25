ظهرت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري بإطلالة جريئة، وذلك عبر عدة صور نشرتها على حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل إطلالة يمنى خوري؟

اختارت يمنى فستانا قصيرا فوق الركبة باللون البيج، ضيق على الجسم، فوق الركبة، ليبرز قوامها بشكل جذاب ومتناسق.

كيف كان مكياجها وتسريحة شعرها؟

اعتمدت خبيرة التجميل مكياجا ناعما بدرجات النيود مع التركيز على تحديد العيون، ما جعلها تبدو بلوك طبيعي، بينما جاءت تسريحة شعرها منسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ما الإكسسوارات التي أضافت لمسة جمالية؟

نسقت يمنى إطلالتها مع حقيبة يد باللون الأسود مزينة بنقوش مميزة، بالإضافة إلى إكسسوارات بسيطة مثل قبعة رأس وساعة يد، ما أضفى لمسة أنيقة على المظهر.

ما الذي يميز أسلوب يمنى خوري في إطلالتها؟

تشتهر خبيرة التجميل اللبنانية بإطلالاتها المتنوعة التي تلفت أنظار متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تجمع بين الفساتين الجريئة، سواء القصيرة أو الطويلة، والأسلوب الكاجوال الأنيق.

