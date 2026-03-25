أطلت ملكة جمال الكون 2025، فاطمة بوش، بلوك خطفت به الأنظار عبر مجموعة صور نشرتها على حسابها الرسمي بـ "إنستجرام".

ما تفاصيل الفستان الذي اختارته؟

اختارت فاطمة فستانا طويلا يجمع بين اللونين الأزرق والأبيض، ما أضفى على إطلالتها لمسة من النعومة.

تميز الفستان بقصة كب انسيابية على الجسم بشكل جذاب، ما جعله خيارا مثاليا يجمع بين الأناقة والرُقي.

أسلوب يجمع بين الرقي والبساطة

من خلال التصميم الجذاب للفستان، استطاعت بيرلا أن تظهر بأسلوب يجمع بين الأناقة والبساطة.

كيف أكملت بيرلا إطلالتها؟

اعتمدت فاطمة مكياجا ترابيا بدرجات الألوان البنية مع التركيز على إبراز رسمة العيون، بينما اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ما أبرز ملامح وجهها بشكل جذاب.

ونسقت مع الفستان حذاء أنيقا باللون الأسود، مع إكسسورات بسيطة مكونة من حلق وساعة يد.

ما هي أبرز الإطلالات التي تعتمدها ملكة جمال لبنان 2025؟

دائما ما تظهر ملكة جمال الكون 2025 بإطلالات متنوعة وجذابة، ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى الإطلالات الكاجوال.

اقرأ أيضا:

متنوعة وجذابة.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الفطر 2026

الأبيض يليق بها.. كارولين عزمي بلوك جذاب

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة شتوية أنيقة



