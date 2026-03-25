تألقت الفنانة تارا عماد بإطلالة أنيقة وجذابة، وذلك عبر عدة صور نشرتها على حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل إطلالة تارا عماد الأخيرة؟

ظهرت تارا مرتدية توب باللون الأسود أكمل أناقتها بطريقة بسيطة وراقية، مع قميص باللون الأصفر، تميز بأنه مزينا بنقوشات مميزة.

كما نسقت مع الإطلالة بنطلون جينز واسع الأرجل باللون الأسود، ما أضفى لمسة جذابة على اللوك.

ما المكياج وتسريحة الشعر التي اختارتها؟

اعتمدت تارا مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين بشكل انسيابي، ما منحها مظهرا متألقا وطبيعيا في الوقت نفسه.

ما الإكسسوارات التي أضافت لمسة جمالية؟

نسقت تارا إطلالتها مع حذاء بني وحقيبة يد بيج، وأضافت لمسات بسيطة من الإكسسوارات مثل قلادة، أسورة، ونظارة شمسية باللون الأسود، ما أكمل الإطلالة بأسلوب أنيق ومتوازن.

ما دلالات ارتداء اللون الأصفر في عالم الموضة؟

وفقا لموقع "verywellmind"، ارتداء اللون الأصفر يجذب الأنظار، ويمنح الإطلالة شعورا بالطاقة الإيجابية والسعادة، ما يجعله خيارا مميزا للإطلالات النهارية.



كما يُظهر اللون الأصفر الثقة بالنفس والتميز، إذ يضيف لمسة جريئة وفريدة للمظهرفي عالم الموضة، كما أنه يمنح شعورا بالتفاؤل ويقلل من الإحساس بالتوتر.

