ظهرت ملكة جمال العام 2025 أوبال سوشاتا، بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الأزياء التي اعتمدتها ملكة جمال العام 2025؟

أطلت أوبال بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت توب باللون الأبيض يتميز بياقة عالية، ما أضفى على مظهرها لمسة من البساطة والرقي.

كيف أكملت إطلالتها من الناحية الجمالية؟

ونسقت هذا اللوك مع بنطلون باللون البيج، في تناغم لوني هادئ منح إطلالتها طابعا عصريا وجذابا.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، بينما جاءت تسريحة شعرها منسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ما الإكسسوارات التي اعتمدتها؟

ونسقت مع اللوك حذاء وحقيبة يد باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارت بسيطة مكونة من حلق، وأسورة، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

كيف خطفت ملكة جمال الكون 2025 الأنظار بإطلالاتها الأخيرة؟

في الفترة الأخيرة، لفتت ملكة جمال الكون 2025، الأنظار بإطلالة أنيقة وبسيطة، شاركتها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إعجاب الكثيرين من محبيها ومتابعيها.

اقرأ أيضا:

