ملكة جمال لبنان 2024 بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها

توجت الشابة فاليريا ليسوفسكا بلقب ملكة جمال أوكرانيا 2025، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها الجريئة في الحفل.

واتدرت فاليريا فستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون البيبي بلو وبفتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت الفائزة أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز معلومات عن فاليريا ليسوفسكا ملكة جمال أوكرانيا 2025، وفقا لـ "missworld".

-بالغة من العمر 18 عاما.

-تقيم من أوديسا.

-طالبة تدرس في قسم العلاقات الاقتصادية الدولية بالجامعة الدولية في أوديسا.

-ستمثل فاليريا أوكرانيا في مهرجان ملكة جمال العالم الثالث والسبعين.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" 2,049 ألف متابع.

-تتحدث فاليريا الفرنسية والإنجليزية.

-تفضل ممارسة التنس والتمثيل والرقص، كما أنها درست الصحافة.

​​-ترغب في تطوير مسيرتها المهنية كعارضة أزياء.

-تسافر كثيرا حول العالم، حيث تجمع بين دراستها وأنشطتها المهنية.

-في عام 2024، شاركت في مسابقة ملكة جمال الجامعة الإنسانية الدولية لعام 2025.











