الأزرق يليق بها.. إليسا تتألق بفستان جذاب

خطفت المطربة إليسا الأنظار بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت إليسا فستانا طويلا باللون الأزرق، تميز بأنه بقصة "الكب" بتصميم ضيق على الجسم أبرز قوامها، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود.

وزينت اللوك بارتداء إكسسوارت بسيطة مكونة من حلق.

فستان باللون الأزرق يضيف لمسة من الأناقة والراحة على مظهرك، هذا اللون يمنح شعورا بالهدوء والثقة، بالإضافة إلى يمكن تنسيقه مع إكسسوارات أو أحذية باللون الأسود، كما فعلت المطربة إليسا، وفقا لموقع "vocal".