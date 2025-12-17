"الأسود يليق بهما".. مي عز الدين وزوجها يخطفان الأنظار بإطلالة ساحرة

ملكة جمال لبنان 2024 بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

لفتت الفنانة مي عز الدين الأنظار رفقة زوجها بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مي مرتدية فستان طويل باللون الأسود مصنوعا من خامة المخمل، وبصيحة "الأوف شولدر"، كما تميز بأنه بقصة انسيابية على الجسم.

الفستان من توقيع مصممة الأزياء منى جودة، وتنسيق الاستايلست إيمان خميسي.

واعتمدت مكياجا ناعما من تنفيذ خبيرة التجميل نهى عز الدين.

واختارت مي تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بواسطة المصفف محمد حافظ.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم من "Elbaz Jewelry"، وهي علامة تجارية للمجوهرات.

بينما تألق زوجها بإطلالة أنيقة، إذ ارتدى قميصا باللون الأسود، ونسق أسفله بنطلون بنفس اللون.