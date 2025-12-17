إعلان

ملكة جمال لبنان 2024 بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها

كتب : أسماء مرسي

07:24 م 17/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ملكة جمال لبنان 2024، ندى كوسا (3)
  • عرض 3 صورة
    ملكة جمال لبنان 2024، ندى كوسا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت ملكة جمال لبنان 2024، ندى كوسا، بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ندى فستان طويل باللون البرجندي، تميز بأنه بتصميم "أوف شولدر" و بقصة ضيقة على الجسم.

واعتمدت مكياجا قويا، مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت ندى أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

تحرص ملكة جمال لبنان السابقة دائما على الظهور بإطلالات مميزة تخطف الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين فساتين أنيقة وإطلالات كاجوال تناسب أسلوب الحياة اليومي.

ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا إطلالة ندى كوسا ندى كوسا على إنستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان