ملكة جمال لبنان 2024 بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت ملكة جمال لبنان 2024، ندى كوسا، بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ندى فستان طويل باللون البرجندي، تميز بأنه بتصميم "أوف شولدر" و بقصة ضيقة على الجسم.

واعتمدت مكياجا قويا، مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت ندى أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

تحرص ملكة جمال لبنان السابقة دائما على الظهور بإطلالات مميزة تخطف الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين فساتين أنيقة وإطلالات كاجوال تناسب أسلوب الحياة اليومي.