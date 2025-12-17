7 صور.. ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جذابة وأنيقة

إعلان

06:10 م 17/12/2025
خطفت ملكة جمال الكون 2025، برافينار سينج، بإطلالة جذابة وأنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"

أطلت برافينار مرتدية بدلة باللون "الفوشيا".

واعتمدت مكياجا قويا باللون الوردي، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت برافينار تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى، تتناسب مع إطلالتها.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الفضي اللامع.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

ودائما ما تخطف ملكة جمال الكون أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.

