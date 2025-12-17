"جاكيت بصيحة الفرو".. ميرنا نور الدين بإطلالة شتوية راقية

ملكة جمال لبنان 2024 بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة ميرنا نور الدين، بإطلالة شتوية راقية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ميرنا مرتدية جاكيت قصير بصيحة "الفرو" باللون البرجندي، ونسقت أسفله توب وبنطلون باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وفقا لموقع "puffit"، ارتداء جاكيت بصيحة الفرو يمنحك شعورا بالدفء، خاصة في الأجواء الباردة، كما يضفي لمسة من الفخامة والأناقة على الإطلالة.

هذه الصيحة تعد من أبرز صيحات الموضة، وتساعد في لفت الأنظار بطريقة أنيقة، كما يتميز بسهولة تنسيقه مع قطع مختلفة، مثل الجينز أو البناطيل الكلاسيك، كما فعلت الفنانة ميرنا نور الدين.