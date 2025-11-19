16 صورة ومعلومات عن صابرينا ماجد المتسابقة المصرية في ملكة جمال الكون 2025

بين "الكاجوال" و"السواريه".. صور تكشف أناقة النجوم في مهرجان The Best

تستعد العاصمة التايلاندية بانكوك لاستقبال النسخة الـ74 من مسابقة ملكة جمال الكون يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، حيث ستسلم الملكة الحالية فيكتوريا كيير ثيلفيج من الدنمارك تاجها لخليفتها الجديدة.

وتعد هذه المرة الرابعة التي تستضيف فيها تايلاند الحدث العالمي بعد نسخ 1992 و2005 و2018.

هذا العام، يشارك في المسابقة 122 متسابقة من مختلف دول العالم بعد انسحاب بعض الدول مثل الكاميرون وألمانيا وأيسلندا وكينيا ومنجوليا والجبل الأسود.

وشهدت المسابقة عودة دول مثل غانا وهايتي والعراق وكوسوفو، وانضمام دول جديدة مثل فلسطين ورواندا والرأس الأخضر ومايوت.

تراوح أعمار المشاركات بين 18 و42 عاما، حيث تعد بيلاروسيا وأيرلندا أصغر المتسابقات، في حين تشكل بونير ورواندا أكبر المشاركات سنا، وفقا لموقع "pageantcircle".

قائمة متسابقات ملكة جمال الكون 2025 حسب الدولة:

ألبانيا: فلافيا هاريزاج.

أنجولا: ماريا كونها.

الأرجنتين: ألدانا ماسيه.

أرمينيا: بيجي جارابيكيان.

أروبا: هانا أريندز.

أستراليا: ليكسي برانت.

جزر البهاما: ماليكي بوي.

بنجلاديش: تانجيا ميثيلا.

بيلاروسيا: ألينا كوتشروك.

بلجيكا: كارين جانسن.

بليز: إيزابيلا زبانيه.

بوليفيا: يسيكا هاوسرمان.

بونير: نيكول بيليكر فيسر.

بوتسوانا: ليليان أندريس.

البرازيل: جابرييلا لاسيردا.

جزر فيرجن البريطانية: أوليفيا فريمان.

بلغاريا: جابي جوها.

كمبوديا: تاي نيري سوتشيتا.

كندا: خايمي فاندنبيرج.

الرأس الأخضر: بريسي جوميز.

جزر كايمان: تاهيتي سيمور.

تشيلي: إينا مول.

الصين: تشاو نا.

كولومبيا: فانيسا بولجارين.

كوستاريكا: ماهيلا روث.

كوبا: لينا لوسيس.

كوراساو: كاميل توماس.

جمهورية التشيك: ميكايلا تومانوفا.

جمهورية الكونغو الديمقراطية: دوركاس دييندا.

الدنمارك: مونيك سون.

جمهورية الدومينيكان: جينيفر فينتورا.

الإكوادور: ناديا ميخيا.

مصر: سابرينا ماجد.

السلفادور: جوليا زانوني.

غينيا الاستوائية: كارمن أوباما.

إستونيا: بريجيتا شاباك.

فنلندا: سارة دزافسي.

فرنسا: إيف جيل.

غانا: أندروميدا بيترز.

بريطانيا العظمى: دانييل لاتيمر.

اليونان: ماري تشاتزيبافلو.

جوادلوب: أوفيلي ميزينو.

جواتيمالا: راشيل باز.

غينيا: تيغيدانكي بيريتيه.

غيانا: تشانديني بالجور.

هايتي: ميليسا سابيني.

هندوراس: أليخاندرا فونتيس.

هونج كونج: ليزي لي شي يي.

المجر: كينتشو ديزيني.

الهند: مانيكا فيشواكارما.

إندونيسيا: سانلي ليو.

العراق: حنين القريشي.

أيرلندا: آديا سريفاستافا.

إسرائيل: ميلاني شيراز.

إيطاليا: لوسيلا نوري.

جامايكا: غابرييل هنري.

اليابان: كاوري هاشيموتو.

كازاخستان: دانا ألماسوفا.

كوريا الجنوبية: سو يون لي.

كوسوفو: دوريا شالا.

قيرجيزستان: ماري كوفاكوفا.

لاوس: لاتانا مونفيلاي.

لاتينا: ياميليكس هيرنانديز.

لاتفيا: ميلدرا روزنبرج.

لبنان: سارة بو جودة.

ماكاو: كريستين فينج.

ماليزيا: كلوي ليم.

مالطا: جوليا كلويت.

مارتينيك: سيليا أباتوتشي.

موريشيوس: أوريلي ألكيندور.

مايوت: نوريا أبوهي.

المكسيك: فاطمة بوش.

مولدوفا: ماريانا إجنات.

ميانمار: ميات يادانار سوي.

ناميبيا: جوهانا سوارتبوي.

نيبال: سانيا أديكاري.

هولندا: ناتالي موجبيلزادا.

نيوزيلندا: أبيجيل ستورجين.

نيكاراغوا: إيتزا كاستيلو.

نيجيريا: باسل أونيينيتشي.

شمال مقدونيا: إيمان توتيك.

النرويج: ليونورا ليسجليمت رودلاند.

باكستان: روما رياض.

فلسطين: نادين أيوب.

بنما: ميرنا كاباليني.

باراجواي: يانينا جوميز.

بيرو: كارلا باسيجالوبو.

الفلبين: أهتيسا مانالو.

بولندا: إميلي رينج.

البرتغال: كاميلا فيتورينو.

بورتوريكو: زاشيلي أليسيا.

رومانيا: كاتالينا جاكوب.

روسيا: أناستازيا فينزا.

رواندا: سولانج سميث.

سانت لوسيا: شيان سميث.

السنغال: كاميلا ديان.

صربيا: يلينا إيجوروفا.

سنغافورة: أنيكا شيويه ساجر.

سلوفاكيا: فيكتوريا جولوفا.

سلوفينيا: هانا كلوت.

جنوب أفريقيا: ميليسا نايمولي.

إسبانيا: أندريا فالرو.

سريلانكا: ليهاشا وايت.

سورينام: كيارا وينتوين.

السويد: دانييلا لوندكفيست.

سويسرا: نعيمة أكوستا.

تنزانيا: نايساي يونا.

تايلاند: برافينار سينج.

ترينيداد وتوباغو: لطيفة موريس







أقرأ أيضًا:



قبل تتويج خليفتها.. 16 صورة ومعلومات عن آخر ملكة جمال في الكون



الاستئصال الجزئي للكلية.. ما هي دواعي العملية التي خضع لها تامر حسني؟





3 أبراج تفشل في العلاقات والحب.. هل برجك منهم؟



6 علامات في البول تستدعي زيارة الطبيب فورا



4 علامات تحذيرية لسرطان عنق الرحم.. لا تتجاهليها









