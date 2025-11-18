إعلان

4 علامات تحذيرية لسرطان عنق الرحم.. لا تتجاهليها

كتب : أسماء مرسي

01:30 ص 18/11/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف البروفيسور كامل بختياروف، أخصائي أمراض النساء والتوليد الروسي، عن أهم الأعراض الأولى لسرطان عنق الرحم، مشيرا إلى أن هذا المرض الخطير يمكن علاجه بنجاح إذا تم اكتشافه في وقت مبكر، وفقا لموقع "health".

وأوضح "بختياروف" أن على النساء الانتباه لأي تغيرات غير طبيعية، خاصة الأعراض التالية:

إفرازات مهبلية غير معتادة.

نزيف بين فترات الحيض.

ألم أو انزعاج أثناء الجماع.

فقدان الوزن دون سبب واضح أو دون اتباع حمية غذائية.

ويشدد على أن الاكتشاف المبكر يؤدي دورا مهما في زيادة فرص الشفاء والعيش حياة صحية وطويلة، داعيا النساء إلى مراجعة الطبيب فور الشعور بأي قلق أو ظهور أعراض غير مريحة.

كما ينصح بإجراء الفحوصات الدورية مرة واحدة سنويا، والتي تشمل:

مسحة عنق الرحم: للكشف عن الخلايا غير الطبيعية في مرحلة مبكرة.

تنظير المهبل: فحص دقيق لعنق الرحم باستخدام جهاز مكبّر.

الخزعة: أخذ عينة صغيرة من الأنسجة لتحليلها وتأكيد التشخيص.

وأوضح الطبيب أن فيروس الورم الحليمي البشري هو السبب الرئيسي للإصابة بسرطان عنق الرحم، وينتقل غالبا عبر الاتصال الجنسي، لذلك، التطعيم ضد الفيروس خطوة أساسية للوقاية من السلالات الأكثر خطورة، خاصة عند الحصول عليه في سن المراهقة حيث يكون مفعوله أقوى.

اقرأ أيضا:

احذر تجاهلها.. 4 حقائق عن الكوليسترول وعلاقته بالقلب

5 مؤشرات بسيطة تدل على نقص الحديد في جسمك.. لا تتجاهلها

خضار يساعد على خفض الكوليسترول والسكر.. احرص على تناوله

3 عناصر غذائية تحافظ على صحة القلب

5 نصائح ذهبية تساعد على الوقاية من مرض السكري

سرطان عنق الرحم أعراض سرطان عنق الرحم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو