4 علامات تحذيرية لسرطان عنق الرحم.. لا تتجاهليها

كشف البروفيسور كامل بختياروف، أخصائي أمراض النساء والتوليد الروسي، عن أهم الأعراض الأولى لسرطان عنق الرحم، مشيرا إلى أن هذا المرض الخطير يمكن علاجه بنجاح إذا تم اكتشافه في وقت مبكر، وفقا لموقع "health".

وأوضح "بختياروف" أن على النساء الانتباه لأي تغيرات غير طبيعية، خاصة الأعراض التالية:

إفرازات مهبلية غير معتادة.

نزيف بين فترات الحيض.

ألم أو انزعاج أثناء الجماع.

فقدان الوزن دون سبب واضح أو دون اتباع حمية غذائية.

ويشدد على أن الاكتشاف المبكر يؤدي دورا مهما في زيادة فرص الشفاء والعيش حياة صحية وطويلة، داعيا النساء إلى مراجعة الطبيب فور الشعور بأي قلق أو ظهور أعراض غير مريحة.

كما ينصح بإجراء الفحوصات الدورية مرة واحدة سنويا، والتي تشمل:

مسحة عنق الرحم: للكشف عن الخلايا غير الطبيعية في مرحلة مبكرة.

تنظير المهبل: فحص دقيق لعنق الرحم باستخدام جهاز مكبّر.

الخزعة: أخذ عينة صغيرة من الأنسجة لتحليلها وتأكيد التشخيص.

وأوضح الطبيب أن فيروس الورم الحليمي البشري هو السبب الرئيسي للإصابة بسرطان عنق الرحم، وينتقل غالبا عبر الاتصال الجنسي، لذلك، التطعيم ضد الفيروس خطوة أساسية للوقاية من السلالات الأكثر خطورة، خاصة عند الحصول عليه في سن المراهقة حيث يكون مفعوله أقوى.

