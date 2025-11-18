شارك الفنان تامر حسني متابعينه عبر حسابه الرسمي " إنستجرام"، تعرضه لمشكلة صحية في الكلى نتج عنها تدخل جراحي لإستئصال جزئي منها، ما تسبب في شعور محبية بالفضول حول تفاصيل أزمته الصحية.

وذلك ما سيجيب عنه "مصراوي" في السطور التالية، بحسب ما ذكره موقع clevelandclinic.

ما هو استئصال الكلى الجزئي؟

استئصال الكلى الجزئي هو نوع من الجراحة يقوم فيه الجراح بإزالة جزء منها لعلاج مرض أو إصابة ما بعد أن يُصحح الجراح الحالة، يُعيد بناء الجزء المصاب أو التالف من كليتك مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من أنسجة الكلى السليمة.

مع مراعاه الحفاظ على وظائف الكلى الذي يعد أمر بالغ الأهمية، لأنها المرشحات الرئيسية لجسمك، وهي ضرورية للحياة. وجود كليتين عاملتين يُحسّن وظائف الكلى بشكل عام.

أسباب عملية استئصال جزئي للكلى

قد تتطلب عدد من الحالات استئصال جزئي للكلية كعلاج، بما في ذلك:

1- سرطان الكلى .

2- الإصابة بعدوى.

3- أضرار ناتجة عن حصوات الكلى.

4- التعرص لإصابة بها الحقت الضرر بجزء من الكلى.

5- وجود عيوب خلقية .

6- التعرض لارتفاع ضغط الدم نتيجة لمشاكل في إمداد الدم إلى الكلى.

مضاعفات استئصال جزئي من الكلى

- التعرض لمخاطر نانجة عن التخدير.

- إحتمالية الحاجة لنقل الدم .

- الإصابة بعدوى.

- الإصابة كتلة من الدم المتخثر، المعروف باسم الورم دموي.

- خطر حدوث جلطات الدم.

- حدوث تراكم للسوائل في منطقة الجراحة ويعرف بالورم المصلي.

الوقت اللازم للتعافي من استئصال الكلية الجزئي

يعتمد التعافي على نوع استئصال الكلية الجزئي، بالإضافة إلى تاريخ المريض الصحي وإذا كان يعاني من مشكلات صحية أخرى لديك، لذا الطبيب الخاص بالحالة هو أفضل من يُطلعك على الجدول الزمني للتعافي في حالتك.

ولكن في الأغلب يستطيع معظم الأشخاص استئناف أنشطتهم الطبيعية بعد مرور ما يتراوح من 8 إلى 12 أسبوعًا من تاربخ الجراحه.

موعد العودة إلى العمل

يمكن القدرة على العمل بعد مرور 4 أساببع من العملية، تحديدا إذا كانت وظيفتك لا تحتاج إلى بذل مجهود بدني كبير.

ولكن في حالة كانت وظيفتك تتطلب مجهودا بدنيا أكبر، يفضل تخصيص وقت أطول للتعافي.