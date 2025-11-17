قبل تتويج خليفتها.. 16 صورة ومعلومات عن آخر ملكة جمال في الكون

نجمات اعتمدن البدلة لإطلالاتهن في مهرجان القاهرة- من الأجمل؟

يستعد العالم لمتابعة مسابقة ملكة جمال الكون 2025، واحدة من أبرز الأحداث السنوية في عالم الجمال والأناقة، حيث تتنافس ممثلات من مختلف الدول على اللقب.

ستنطلق النسخة القادمة من المسابقة في تايلاند يوم 21 نوفمبر 2025، ومن المتوقع أن تتوج فيكتوريا كير ثيلفيج من الدنمارك خليفتها في نهاية الحفل.

ومع انطلاق فعاليات المسابقة، إليكم أبرز المعلومات عن آخر ملكة جمال توجت باللقب في 2024، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "hola".

- فيكتوريا كيير ثيلفيج، ملكة جمال الكون 2024 في 16 نوفمبر 2024.

- وُلدت في 13 نوفمبر 2003.

- مواليد بلدة هيرليف، كوبنهاجن.

- تبلغ 22 عاما.

- درست إدارة الأعمال والتسويق في مدرسة لينغبي هاندلس الثانوية.

- نشأت في بيئة مليئة بالصعوبات والعقبات العائلية، ما دفعها للدفاع عن التوعية بالصحة النفسية.

- أول دنماركية تفوز باللقب.

- تعمل كعارضة أزياء وتشتهر برشاقتها وجمالها وإطلالتها الساحرة.

- أول شقراء تفوز بلقب ملكة جمال الكون منذ 20 عامًا.

- شاركت في مسابقة ملكة جمال الدنمارك 2021 وحصلت على المركز الثاني.

- مثلت الدنمارك في مسابقة ملكة جمال العالم الكبرى 2022 واحتلت المركز العشرين.

- ثاني امرأة دنماركية تفوز بلقب ضمن المسابقات الأربع الكبرى بعد ملكة جمال الأرض 2001.

- تستخدم صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لـ التوعية بالصحة النفسية وحقوق الحيوان وريادة الأعمال.

- لديها شغف بالموسيقى والفن، بعد أن أمضت تسع سنوات في أكاديمية للفنون.

- تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يبلغ عدد متابعيها على إنستجرام 956 ألف متابع.

