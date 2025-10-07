6 علامات في البول تستدعي زيارة الطبيب فورا

حذر الدكتور جيري كوبيس، أخصائي الأورام في مركز علاج الأورام بالبروتونات في براج، من أن بعض التغيرات في نمط التبول خاصة لدى الرجال مع التقدم في العمر، مؤشرا مبكرا على مشكلات صحية خطيرة، في مقدمتها سرطان البروستاتا أو تضخم البروستاتا الحميد.

وأوضح "كوبيس" أن سرطان البروستاتا يتطور بهدوء ودون أعراض واضحة في مراحله الأولى، ما يجعله من الأمراض التي يصعب اكتشافها مبكرا دون الانتباه للتفاصيل الدقيقة في التغيرات الجسدية، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وقال: "كثير من الرجال لا يعيرون اهتماما لبعض الأعراض البولية البسيطة، رغم أنها قد تكون المفتاح للكشف المبكر عن أمراض خطيرة، بما فيها السرطان".

5 أعراض تستدعي زيارة الطبيب فورا

هناك خمس علامات يجب التوقف عندها وعدم تجاهلها، وهي:

صعوبة في بدء التبول.

رغبة مفاجئة ومتكررة في التبول، خاصة أثناء الليل.

ضعف تدفق البول.

الشعور بعدم إفراغ المثانة بالكامل بعد التبول.

وجود دم في البول.

ورغم أن ظهور هذه الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة بسرطان البروستاتا، شدد الطبيب على ضرورة الخضوع للفحوصات الطبية فورا عند ملاحظتها، موضحا أن بعض الحالات تكون مرتبطة بمشكلات حميدة مثل التهاب المسالك البولية أو تضخم البروستاتا غير السرطاني.

وأشار إلى أن التدخل المبكر في مثل هذه الحالات يجنب المريض مضاعفات خطيرة، ويزيد فرص العلاج الناجح في حال كانت الإصابة سرطانية.

