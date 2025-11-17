إعلان

خطفن الأنظار.. نجمات يتألقن بإطلالات فرعونية في مهرجان القاهرة

كتب : أسماء مرسي

02:30 م 17/11/2025
    لبلبة
    لبلبة بإطلالة فرعونية
    خطفت الفنانة لبلبة الأنظار بفستان طويل مزين بتطريزات ذهبية ونقوش فرعونية مبهرة
    أكملت إطلالتها بمكياج قوي، حيث اعتمدت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري
    هاجر الشرنوبي
    اختارت الفنانة هاجر الشرنوبي إطلالة مستوحاة من ملابس الملكات المصريات
    اعتمدت هاجر مكياج بدرجات النيود
    غادة إبراهيم
    تألقت الفنانة غادة إبراهيم بإطلالة مستوحاة من الحضارة الفرعونية
    غادة إبراهيم بإطلالة فرعونية

تميز مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025 بمجموعة من الإطلالات المستوحاة من التراث الفرعوني، حيث اعتمدت عدد من النجمات تصميمات تجمع بين الفخامة والأناقة المستوحاة من الرموز الفرعونية القديمة.

في السطور التالية، إليكم أبرز هذه الإطلالات التي جذبت الأنظار:

لبلبة

خطفت الفنانة لبلبة الأنظار بفستان طويل مزين بتطريزات ذهبية ونقوش فرعونية مبهرة.

أكملت إطلالتها بمكياج قوي، حيث اعتمدت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

وأضافت لمسة ذهبية من خلال الأقراط النحاسية التي زادت من الطابع الفرعوني.

هاجر الشرنوبي

اختارت الفنانة هاجر الشرنوبي إطلالة مستوحاة من ملابس الملكات المصريات، بفستان ذهبي بقصة "الأوف شولدر" مزين بزخارف تعكس الرسومات الفرعونية القديمة.

وأكملت اللوك بتسريحة شعر منسدلة مزينة بإكسسوارات ذهبية أضفت عليها لمسة فخمة.

غادة إبراهيم

تألقت الفنانة غادة إبراهيم بإطلالة مستوحاة من الحضارة الفرعونية، حيث جاء فستانها مزينا بتفاصيل بارزة عند الصدر مع رمز "مفتاح الحياة" الذي يشير للحضارة المصرية القديمة.

كما اختارت مكياجا هادئا بألوان النيود، ونسقت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

وأكملت إطلالتها بارتداء حقيبة يد فضية لامعة أضافت لمسة أنيقة على اللوك.

