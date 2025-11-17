خطفن الأنظار.. نجمات يتألقن بإطلالات فرعونية في مهرجان القاهرة

نجمات اعتمدن البدلة لإطلالاتهن في مهرجان القاهرة- من الأجمل؟

تميز مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025 بمجموعة من الإطلالات المستوحاة من التراث الفرعوني، حيث اعتمدت عدد من النجمات تصميمات تجمع بين الفخامة والأناقة المستوحاة من الرموز الفرعونية القديمة.

في السطور التالية، إليكم أبرز هذه الإطلالات التي جذبت الأنظار:

لبلبة

خطفت الفنانة لبلبة الأنظار بفستان طويل مزين بتطريزات ذهبية ونقوش فرعونية مبهرة.

أكملت إطلالتها بمكياج قوي، حيث اعتمدت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

وأضافت لمسة ذهبية من خلال الأقراط النحاسية التي زادت من الطابع الفرعوني.

هاجر الشرنوبي

اختارت الفنانة هاجر الشرنوبي إطلالة مستوحاة من ملابس الملكات المصريات، بفستان ذهبي بقصة "الأوف شولدر" مزين بزخارف تعكس الرسومات الفرعونية القديمة.

وأكملت اللوك بتسريحة شعر منسدلة مزينة بإكسسوارات ذهبية أضفت عليها لمسة فخمة.

غادة إبراهيم

تألقت الفنانة غادة إبراهيم بإطلالة مستوحاة من الحضارة الفرعونية، حيث جاء فستانها مزينا بتفاصيل بارزة عند الصدر مع رمز "مفتاح الحياة" الذي يشير للحضارة المصرية القديمة.

كما اختارت مكياجا هادئا بألوان النيود، ونسقت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

وأكملت إطلالتها بارتداء حقيبة يد فضية لامعة أضافت لمسة أنيقة على اللوك.

اقرأ أيضا:

لأسباب غير متوقعة.. 6 متسابقات ينسحبن من ملكة جمال الكون 2025

أروي جودة.. 20 صورة لنجمات ظهرن بفساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف

بعد انتشارها بين السيدات.. مخاطر لا تعرفها عن عمليات التجميل

درة الأجمل.. نقاد موضة يعلقون على إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

أسماء جلال تشعل الحلقة الأولى من “ليلة فانتاستيك”.. وهذا هو سعر إطلالتها مع أبلة فاهيتا



