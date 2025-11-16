أروي جودة.. 20 صورة لنجمات ظهرن بفساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف

"غير موفقة رغم الفكرة".. خبير موضة ينتقد إطلالة ليلى علوى في مهرجان القاهرة

خطفت العديد من النجمات الأنظار خلال حضورهن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث اختارت بعضهن الظهور بفساتين بصيحة الظهر المكشوف.

وفيما يلي، إليكم أبرز الإطلالات:

جيهان خليل

ارتدت الفنانة جيهان خليل فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وعدة أساور.

هيدي كرم

اختارت الفنانة هيدي كرم إطلالة جريئة بفستان أحمر طويل مزود بفتحة ساق لافتة، مع مكياج قوي وشعر منسدل على الكتفين.

ونسقت معه حذاء أسود ومجوهرات مكونة من كوليه وأساور وخاتم.

هنا شيحة

تألقت الفنانة هنا شيحة مرتدية فستان أبيض طويل بصيحة الظهر المكشوف، كما جاء تصميمه منفوشا ومزين بتطريزات لامعة، واعتمدت تسريحة شعر قصيرة مموجة ومكياجا بسيطا أبرز ملامحها الطبيعية.

زينة

كما ظهرت الفنانة زينة بفستان فضي طويل بصيحة الظهر المكشوف وقصة الكب، تميز بتطريزات لامعة، واعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر منسدلة، ونسقت إطلالتها مع كلاتش وحذاء أسود، وارتدت مجوهرات بسيطة مكونة من حلق وقلادة.

أروى جودة

ارتدت الفنانة أروى جودة فستانا طويلا متعدد الألوان مزودا بإكستنشن عند الخصر، واتسم بنقوش وزخارف بارزة. واختارت مكياجا قويا مع أحمر شفاه ناري وشعرا منسدلا على كتفيها.

لقاء الخميسي

تألقت لقاء الخميسي بفستان يجمع بين اللونين الأخضر والأسود، ومزين بتطريزات لامعة، مع تصميم مكشوف عند الظهر. واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، ونسّقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.