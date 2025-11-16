درة الأجمل.. نقاد موضة يعلقون على إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

الأجمل في المهرجان.. ناقد موضة يشيد بفستان درة على السجادة الحمراء

"غير موفقة رغم الفكرة".. خبير موضة ينتقد إطلالة ليلى علوى في مهرجان القاهرة

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46 إطلالات مختلفة وجذابة للنجمات.

وعلق خبيرا الموضة المصري محمد الشريف واللبناني إيلي حنا عبر حساباتهما على "إنستجرام" على إطلالات عدد من الفنانات خلال الأيام الثلاثة الأولى من المهرجان.

هبة مجدي

أشاد محمد الشريف بإطلالة الفنانة هبة مجدي، موضحا أن الفستان من توقيع مصممة الأزياء ليلى فارس يناسب قوامها ويتماشى مع أجواء المهرجان، ومن أفضل اللوكات في افتتاح المهرجان هذا العام.

وأضاف إن إطلالتها كلاسيكية وأنيقة، مع تنسيق موفق للشعر والمكياج والمجوهرات.

انتصار

بينما وصف "الشريف" فستان الفنانة انتصار، من توقيع مصمم الأزياء محمود غالي، بأنه مليء بالأخطاء وغير مناسب لجسمها أو للسجادة الحمراء.

وأضاف أن التصميم العام والمكياج وتسريحة الشعر لم تكن موفقه.

رنا رئيس

علق أيضا على إطلالة الفنانة رنا رئيس بأن الفستان طويل جدا، مع بعض المشكلات في منطقة الخصر، كما أن لون الفستان الأحمر كان مشابها من لون السجادة الحمراء، لكنه أشاد بالشعر والمكياج والمجوهرات.

ياسمين العبد

أوضح ناقد الموضة المصري أن فستان الفنانة ياسمين العبد من تصميم مرمر حليم يناسب جسمها ويتناسب مع أجواء المهرجان.

وتابع أن "الدريبينج" مصمم بإتقان، مشيرا إلى أن الإطلالة موفقة، لكن الحذاء لم يكن مناسبا.

أروى جودة

أشاد الشريف بفستان الفنانة أروى جودة من توقيع مصمم الأزياء مايكل سينكو، واصفا التطريزات بأنها لوحة فنية متقنة.

وأوضح أن التصميم يناسب طولها وقوامها، لكنه نصح باختيار تسريحة شعر مختلفة لإكمال الإطلالة.

درة

أشاد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا بإطلالة الفنانة درة، ووصفها بأنها من أفضل الإطلالات بالمهرجان حتى الآن.

وقال إن الفستان رائع ومناسب لها، مع تفاصيل دقيقة ومرتبة، وأن القفازات أضافت لمسة من الفخامة.

يسرا

علق "حنا" على إطلالة الفنانة يسرا بأن الجزء العلوي من الفستان كان أنيقا وجذابا، بينما الجزء السفلي لم يكن موفقا بسبب البطانة التي أثرت على شكل الفستان.

وأشار إلى أن الشعر والمكياج لم يتغيرا، وانتقد العقد المبالغ فيه، ومنح الإطلالة تقييم 6.5 من 10.

إلهام شاهين

أوضح "ناقد الموضة اللبناني" أن مكياج وتسريحة شعر إلهام شاهين كانت مناسبة، لكن الفستان لم يكن موفقا، مشيرا إلى أنه لا يتناسب مع قوامها أو أسلوبها، ومنح الإطلالة 4.5 من 10.

ليلى علوي

انتقد حنا أيضا إطلالة الفنانة ليلى علوي، موضحا أن الفستان يحتوي على عدة أخطاء وأن خامته وشكله منحها قواما أقرب إلى شكل المستطيل.

وأضاف أن الإطلالة لم تحقق التأثير المتوقع على السجادة الحمراء، ومنحها تقييم 5 من 10.