بعد انتشارها بين السيدات.. مخاطر لا تعرفها عن عمليات التجميل

شهدت السنوات الأخيرة إقبال كبير على إجراءات تجميل الوجه، ولم تعد عمليات شد الوجه ونحت الفك مقتصرة على كبار السن، بل أصبحت عمليات وقائية أو تجميلية تستهدف الشابات

انتشار غير مبرر

وهذا الإقبال على العمليات لم يعد يقتصر على إجراء واحد، بل أصبح مقاربة شاملة تستهدف عدة مناطق في الوجه في وقت واحد، حتى في سن مبكرة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسافرت العديد من المتأثرات إلى دول مثل تركيا وكوريا الجنوبية، حيث توفر هذه البلدان إجراءات تجميلية أقل تكلفة مع قيود تنظيمية أخف مقارنة بدول الغرب.

مخاطر ما بعد الجراحة

وبالرغم من التحسن الواضح في مظهر الجلد بعد الجراحة، تظل المخاطر كبيرة؛ إذ تشمل العدوى، وتساقط الشعر في محيط فروة الرأس، وقد تصل أحياناً إلى تلف الأعصاب أو تجمع الدم تحت الجلد، مما قد يؤدي إلى مضاعفات دائمة.

وأكد خبراء تجميل أن هذه العمليات قد تسرع من علامات الشيخوخة لاحقا إذا أجريت مبكراً، خصوصاً عند الحاجة لإعادة الجراحة أو تعديلات مستقبلية.

سبب اللجوء لهذه الإجراءات

تؤكد التقارير الطبية أن السبب وراء لجوء الشابات لهذه العمليات يعود جزئياً إلى نمط الحياة نفسه، من التعرض المفرط للشمس والتغذية غير الصحية إلى قلة النوم، إضافة إلى الضغط النفسي الناتج عن الصور المثالية على منصات مثل "تيك توك" و"إنستغرام"، حيث تستهدف الشابات معايير جمالية يصعب تحقيقها بصورة طبيعية.

كما أشار أطباء التجميل إلى أن نسبة العمليات بين النساء في العشرينيات والثلاثينيات شهدت زيادة واضحة خلال العام الأخير، وهو ما يطرح تساؤلات حول تأثير هذه الموجة على الصحة الجسدية والنفسية على المدى الطويل.

من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء أن البشرة الشابة تمنح أصحابها ميزة التعافي السريع والقدرة على تحمل ندوب أقل وضغوط على الأنسجة، إلا أن التحذيرات تركز على ضرورة التقييم النفسي الدقيق قبل الخضوع للجراحة.

وتدعو الأبحاث النفسية إلى وعي أكبر بمخاطر هذه الممارسات المبكرة، محذرة من الضغوط الاجتماعية التي تربط قيمة المرأة بمظهرها الخارجي فقط.

