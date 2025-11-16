لأسباب غير متوقعة.. 6 متسابقات ينسحبن من ملكة جمال الكون 2025

سيطر التوتر على كواليس مسابقة ملكة جمال الكون 2025 بعد انسحاب عدد من المتسابقات، مع اقتراب الحدث من مرحلته النهائية في تايلاند، بمشاركة 122 متسابقة يتنافسن على التاج العالمي الذي ستتوج به خليفة فيكتوريا كيير ثيلفيج.

فيما يلي، إليكم أبرز المتسابقات اللاتي انسحبن من المسابقة، وفقا لموقع "hola".

ديانا فاست، ألمانيا

قررت ملكة جمال ألمانيا الانسحاب لأسباب شخصية، مفضلة التركيز على أسرتها وطفلها البالغ من العمر خمس سنوات.

وأعلنت منظمتها دعمها الكامل لها، مع الاحتفاظ بلقبها الرسمي، وتبرعت بما يزيد عن 34,000 دولار لمنظمة HeartPawject التايلاندية المعنية برعاية الحيوانات.

سحر بينياز، إيران

انسحبت تضامنا مع مديرتها الوطنية المعتقلة، جولشان بارازيش، قائلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن القرار جاء احتراما وسعيا للحفاظ على سلامتها.

وتجدر الإشارة إلى أن سحر سبق أن اضطرت للانسحاب من نسخة 2012 بسبب إصابة في قدمها.

لزولاهاتو أمادو، النيجر

أول مشاركة للنيجر في المسابقة، لكن مشكلات في الرحلات الجوية منعتها من الوصول إلى بانكوك في الوقت المحدد، وتم دعوتها للمشاركة في نسخة 2026.

وقالت: "وصلتني تذكرة الطائرة متأخرة جدا، ولم أتمكن من الوصول إلى بانكوك في الوقت المحدد".

شوي هو، الصين

كان من المقرر أن تمثل شوي هو الصين في مسابقة ملكة جمال الكون قبل رحلتها إلى تايلاند، لكنها انسحبت لأسباب شخصية، بسبب القيود العمرية التي تفرضها المنظمة، وحلت مكانها وصيفة البطلة الأولى، تشاو نا، التي أصبحت الآن تتنافس على التاج.

ديبورا جيما، جمهورية الكونغو الديمقراطية

في أوائل سبتمبر، انسحبت ديبورا جيما من مسابقة ملكة جمال الكون لرفضها توقيع العقد، وقررت اللجنة تعيين دوركاس دييندا كاسيندي لتمثيل جمهورية الكونغو الديمقراطية في تايلاند.

فيكتوريا ثيلفيج

غادرت حاملة لقب ملكة جمال الكون الحالية، فيكتوريا ثيلفيج، القاعة احتجاجا على ما اعتبرته "إهانة علنية" لملكة جمال المكسيك، ميليسا فلوريس بوش، بعد تعرضها للإهانة أمام المتسابقات بسبب تغيبها عن جلسة تصوير لأحد الرعاة.