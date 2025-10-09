ميريهان حسين بإطلالة ساحرة من احتفال ألبوم مي فاروق- سر اللوك

كتبت- نرمين ضيف الله:

ميريهان حسين خطفت الأنظار بإطلالتها الأنيقة والمميزة خلال احتفال إطلاق ألبوم مي فاروق الجديد، حيث شاركت متابعيها على إنستجرام بمجموعة صور من الحدث.

ارتدت بليزر أسود أنيق منحها لمسة كلاسيكية راقية، ونسّقت معه تنورة قصيرة أظهرت جرأة في اختياراتها.

وختارت شراب شبك طويل أضفى على الإطلالة طابعًا عصريًا ولافتًا.

في المكياج، لجأت إلى رسم عيون سموكي زاد من جاذبية نظراتها.

حملت شنطة يد باللون الأخضر لتضيف لمسة لونية مختلفة على الإطلالة.

أما شعرها، فكان منسدلًا على الجانبين بشكل مموج ناعم وأنثوي.

سر اللوك وفق صيحات الموضة العالمية:

الإطلالة كانت مزيجًا متوازنًا بين الجرأة والكلاسيكية، ما يعكس ذوق ميريهان الرفيع في اختيار الأزياء وتنسيقها.