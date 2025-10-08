جريئة وأنيقة.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بإطلالتها

7 صور ساحرة ومعلومات عن إطلالة هدى الإتربي في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة أسماء أبو اليزيد بإطلالة جريئة وأنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت أسماء مرتدية توب باللون الأسود، ونسقت أسفلها جيب مزود بفتحة ساق متعدد النقوشات.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة وحذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وسلسلة، أسورة، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وفقا لمجلة "vogue"، وضع المكياج بدرجات النيود خيارا مثاليا لمن يبحثن عن إطلالة طبيعية وأنيقة في آنٍ واحد، فهو يمنح البشرة إشراقة ناعمة.

إضافة إلى ذلك، فإن مكياج النيود يتماشى مع مختلف ألوان البشرة، ويُسهل تنسيقه مع مختلف الإطلالات.