خطفت الأنظار في أسبوع الموضة بـ دبي.. أجرأ إطلالات الفنانة رشا بلال

خطفت الفنانة السورية رشا بلال الأنظار خلال حضورها أسبوع الموضة في دبي بإطلالة جريئة.

وأطلت رشا بفستان قصير مصمم على شكل بليزر كبير الحجم مصنوع من الجلد اللامع.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

فستان باللون الأسود

ظهرت رشا بفستان قصير "كت" باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

فستان باللون الأبيض

أطلت رشا بفستان جريء "كت" باللون الأبيض مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

فستان باللون الموف

أطلت رشا بفستان طويل باللون الموف بقصة الأوف شولدر وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

فستان أصفر

ارتدت رشا فستان قصير باللون الأصفر بقصة "الكب" ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البينك، وتركت شعرها منسدلا.

فستان متعدد الألوان

ظهرت رشا بفستان قصير "كت" متعدد الألوان، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

