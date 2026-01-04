كيف نسقت رازان جمال إطلالتها في أحدث ظهور لها؟

شاركت الفنانة إلهام شاهين إطلالة لامعة وأنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، احتفالا بعيد ميلادها.

وأطلت مرتدية فستاناً طويلاً باللون الأخضر الداكن والأسود، مزيناً بالترتر اللامع الذي يمنح القماش مظهراً يشبه قشور السمك.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، ورسمت عيون سموكي، وتسريحة شعر ويفي أنيقة.

دلالة قماش الترتراللامع في عالم الموضة وفقاً لصحف الموضة العالمية وفق صحف عالمية مثل Elle، الإثارة والاحتفالية، والخامات اللامعة المزينة بالترتر تعطي طابعاً احتفالياً ومثيراً، وهي خيار شائع في السهرات والمناسبات الخاصة.

وارتداء فساتين براقة ومبهرة يعكس شخصية جريئة وواثقة تحب لفت الأنظار والتعبير عن الذات.