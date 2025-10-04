قبل تتويج خليفتها.. 16 صورة ومعلومات عن ملكة جمال لبنان 2024

من الأجمل؟.. 15 متسابقة يتنافسن على لقب ملكة جمال لبنان 2025

تُقام مساء اليوم السبت، حفل مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2025، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

ومع انطلاق الحفل، نستعرض أبرز المعلومات عن ملكة جمال لبنان المتوجة لعام 2024، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعي "hamariweb"، و"sbisiali".

من هي ملكة جمال لبنان 2024؟

- اسمها ندى كوسا.

- وُلدت في بلدة رحبة بشمال لبنان.

- مواليد عام 1998.

- تبلغ من العمر 27 سنة.

- حاصلة على درجة الماجستير في علم النفس السريري، الذي يهدف إلى مساعدة الأفراد الذين يعانون من اضطرابات سلوكية وعاطفية.

- تلقت دعما كبيرا من والديها في مسيرتها لتحقيق أحلامها وطموحاتها.

- تتميز ندى بذكائها وجمالها.

- كما تمتلك حضورا قويا ومهارات في عروض الأزياء.

- توجت بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2024.

- تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" 114 ألف شخص.