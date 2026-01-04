إعلان

فستان أسود جريء.. مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

كتب : نرمين ضيف الله

07:36 م 04/01/2026 تعديل في 07:36 م
    مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة
    مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة
    إطلالة غير تقليدية.. مايا دياب تعتمد الأسود بأسلوب جريء
    إطلالة غير تقليدية.. مايا دياب تعتمد الأسود بأسلوب جريء
ظهرت الفنانة مايا دياب بإطلالة لامعة وجريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت مايا بلوك جريء، حيث ارتدت فستاناً قصيراً شبكاً أسود لامعاً ومطرزاً، الفستان مصمم بأكمام طويلة وياقة عالية، ويتميز بقصة ضيقة، كما أنه مزين بترتر وخرز وكريستال.

وأكملت مايا إطلالتها بجوارب شبكية وحذاء بكعب عالٍ أسود اللون ذي نعل أحمر مميز.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، ورسمت عيون سموكي، وتسريحة شعر كيرلي مميزة.

وفق مجلة "Vogue"، فإن الفستان الشبك اللامع في عالم الموضة يدل على الجرأة، ويُنظر إلى الفساتين الشفافة والشبكية والمزينة بالكريستال على أنها تضفي لمسة من الإثارة والجاذبية، وهي خيار شائع في الحفلات المسائية.

مايا دياب إطلالة غير تقليدية موضة

