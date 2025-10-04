من الأجمل؟.. 15 متسابقة يتنافسن على لقب ملكة جمال لبنان 2025

كتبت- أسماء مرسي:

تستعد لبنان لاستضافة حفل اختيار ملكة جمال لبنان لعام 2025، المقرر إقامته مساء اليوم، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمسابقة على موقع "إنستجرام" أن هناك 15 متسابقة هذا الموسم.

المميز هذا العام هو تنوع مجال عملهن، حيث قدمت بعض المتسابقات أنفسهن كمهندسات، بينما تعمل أخريات في مجالات الفن والغناء والأزياء والتصميم، وفقا لموقعي "the961"، و"sbisiali".

أسماء المتسابقات

أعلنت الصفحة الرسمية عن أسماء المتسابقات المشاركات، وهن: أدريانا دياب، كارلا دحداح، ناتالي بيتشاني، سارة سماحة، ساندي عيد، مارلين يمين، جينيفر الهاشم، إنجريد كازان، نور كرم، ماري جو دارويتش، كلوي خليفة، ياسمينة حلبي، آية فاخر، بيرلا حرب، سيلين زغيب، وكريستي منين.

ترشيحات الجمهور في مسابقة ملكة جمال لبنان

تفاعل الكثير من الأشخاص مع صور المرشحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركوا ترشيحاتهم بناء على معايير شخصية مثل الكاريزما والملامح والحضو، لكن القرار النهائي سيكون من نصيب لجنة التحكيم التي ستقيم المتسابقات عبر عدة مراحل خلال الحفل.

جوائز وفرص بانتظار الفائزة بلقب ملكة جمال لبنان

لا يقتصر الفوز على التاج فقط، بل يحصل الفائزة على جوائز قيمة تشمل منزلا، مجوهرات، ورحلة فاخرة إلى شرم الشيخ، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى، كما يفتح اللقب أمامها أبواب المشاركة في مسابقات دولية كملكة جمال العالم وملكة جمال الكون.