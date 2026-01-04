ظهرت الفنانة تارا عماد بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت تارا عماد مرتدية توب ساتان بلون أصفر فاتح بكتفين مكشوفين، ونسقته مع بنطلون أسود واسع الساقين وحذاء أسود برباط.

واختارت مكياجا ناعما، وأحمر شفاه باللون البرجندي الداكن، وتركت خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ووفق مجلة "Elle"، فإن دلالة الروج البرجندي في عالم الموضة يحمل معاني من الجاذبية والغموض على الإطلالة.

كما يجسد اللون البرجندي الفخامة والرقي، وغالباً ما يكون في صدارة صيحات مكياج الشتاء والخريف في عالم الأزياء.