كيف نسقت رازان جمال إطلالتها في أحدث ظهور لها؟

تألقت الفنانة هيدي كرم بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت هيدي كرم مرتدية سترة بأكمام طويلة مزينة بنقوش ملونة داكنة، ونسقت معها شورت قصير باللون التلجي الفاتح.

واختارت تسريحة شعر طبيعية منسدلة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود.

وفقاً مجلة "Elle" فإن إطلالات الشاطئ تعني التحرر من القوالب الرسمية، والتركيز على الأقمشة الخفيفة والقصات المريحة التي تشيع روح المرح والانطلاق.