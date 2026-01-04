إعلان

"شورت قصير".. هيدي كرم تجذب الأنظار بإطلالة ناعمة

كتب : نرمين ضيف الله

09:00 م 04/01/2026 تعديل في 09:09 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    "شورت قصير".. هيدي كرم تجذب الأنظار بإطلالة ناعمة
  • عرض 3 صورة
    "شورت قصير".. هيدي كرم تجذب الأنظار بإطلالة ناعمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة هيدي كرم بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت هيدي كرم مرتدية سترة بأكمام طويلة مزينة بنقوش ملونة داكنة، ونسقت معها شورت قصير باللون التلجي الفاتح.

واختارت تسريحة شعر طبيعية منسدلة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود.

وفقاً مجلة "Elle" فإن إطلالات الشاطئ تعني التحرر من القوالب الرسمية، والتركيز على الأقمشة الخفيفة والقصات المريحة التي تشيع روح المرح والانطلاق.

شورت قصير هيدي كرم موضة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان