كيف نسقت رازان جمال إطلالتها في أحدث ظهور لها؟

كتب : نرمين ضيف الله

08:20 م 04/01/2026 تعديل في 08:20 م
    رازان جمال
    رازان جمال
    رازان جمال
    الطبيعة الخلابة

شاركت الفنانة رازان جمال بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت رزان بإطلالة بسيطة وعفوية على شاطئ البحر، حيث ارتدت توب أبيض قصير مع عقدة أمامية، ونسقت معه تنورة ملفوفة طويلة وواسعة.

جاءت باللون الفيروزي مزين بطبعة حيوية بنقشات بيضاء تشبه خطوط الحمار الوحشي أو أمواج البحر، مع تفاصيل لصدف وقواقع مرجانية باللون الوردي أو البرتقالي الفاتح.

وفق مجلة "Elle "، فإن اعتماد صيحات مثل الملابس التي تحمل طابع الطبيعية غير المتكلفة والمناسبة لأجواء الصيف والاسترخاء على الشاطئ، يمنح مرتديها إحساساً بالحرية والراحة.

والألوان الزاهية والنقشات البحرية تعكس شخصية مرحة ومنفتحة على الحياة، وتتناغم بشكل مثالي مع الإطلالات الصيفية.

الفنانة رازان جمال موضة اللون الفيروزي

