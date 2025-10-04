خطفت الأنظار في أسبوع الموضة بباريس.. مي عمر بإطلالة جريئة

كتبت- أسماء مرسي

تألقت الفنانة مي عمر، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مي خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس، مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأسود بقصة ضيقة على الجسم، من توقيع العلامة التجارية الفاخرة للأزياء "كريستينا فيدلسكايا"، وتنسيق الاستايلست "بوسي الشهاوي".

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وقبعة، بالإضافة إلى حذاء أنيق باللون الأسود من "Roger Vivier" علامة تجارية فرنسية فاخرة متخصصة في الأحذية، أسسها المصمم الفرنسي روجيه فيفييه عام 1937.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.