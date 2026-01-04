ظهرت الفنانة ليلى علوي، بإطلالة بيضاء جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من حفل عيد ميلاد إلهام شاهين.

وأطلت ليلى بفستان أنيق لامع، حيث ارتدت فستاناً أبيض ضيقاً، مفتوح من عند الصدر على شكل "v"، ونسقت معه معطفاً طويلاً من الفرو الأسود الداكن.

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة شعر منسدلة على الأكتاف، ونسقت مع اللوك حذاء أبيض.

ووفق مجلة "Glamour"، فأن المعطف الفرو الأسود يدل على الفخامة والرقي، يُعتبر الفرو، سواء كان حقيقياً أو صناعياً، رمزاً للفخامة والرفاهية في عالم الموضة، وغالباً ما يتم تنسيقه مع فساتين السهرة الأنيقة في المناسبات الكبرى والحفلات الراقية لإضفاء لمسة من الرقي والدفء.