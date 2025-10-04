نجمات خطفن الأنظار بصيحة "قشر السمك" في 2025.. أبرزهم ياسمين صبري

ظهرت العديد من نجمات الفن خلال عام 2025 بفساتين بصيحة "قشور السمك" أو ما يعرف بأقمشة الترتر والتطريز الكثيف اللامع خلال المناسبات والسهرات.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أبرز إطلالات النجمات بصيحة "قشر السمك" في 2025.

ياسمين صبري

ارتدت ياسمين فستان طويل باللون الأسود اللامع بقصة "الكب" ومكشوف عند منطقة الظهر بصيحة قشر السمك، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أقراط وخاتم وأسورة.

فرحانة بودي

ظهرت صانعة المحتوى الهندية فرحانة بودي بفستان طويل باللون الفضي بقصة "الكب"، واعتمدت مكياجا ترابيا، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

إليسا

أطلت المطربة إليسا بفستان طويل بقصة "الكب" باللون البيج، مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

نانسي عجرم

ارتدت المطربة نانسي عجرم بفستان طويل باللون الأزرق "كت" ومكشوف عند منطقة الصدر، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر بفستان قصير "كت" باللون الأحمر اللامع ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

