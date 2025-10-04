إعلان

10 صور ومعلومات عن إطلالة صبا مبارك.. كيف نسقت اللوك؟

كتب : أسماء مرسي

04:30 م 04/10/2025
كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة صبا مبارك، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت صبا مرتدية فستان بليزر واسع باللون الأسود، من توقيع مصممة الأزياء دينا شاكر، وتنسيق الاستايلست علاء السمان.

ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية من تنفيذ خبير التجميل نيكولاس فيرنولا.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش بنقشة التايجر، من "كريستيان لوبوتان" ماركة أحذية فاخرة مشهورة عالميا.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم من "جود بن حليم"، هي علامة تجارية مصرية شهيرة.

صبا مبارك إطلالة جريئة إنستجرام

