إطلالات لافتة.. نجمات يتألقن على السجادة الحمراء خلال فترة الحمل

على مدار السنوات، خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالات جذابة وساحرة على السجادة الحمراء في العديد من المهرجانات وهن في مرحلة الحمل.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز إطلالات النجمات الحوامل التي تألقن على السجادة الحمراء في المهرجانات.

ثراء جبيل

ظهرت الفنانة ثراء جبيل خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي 2025 بفستان طويل "كت" باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ريم سامي

ارتدت الفنانة ريم سامي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 فستان طويل باللون الأحمر بقصة "الكب"، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

كارمن بصيبص

أطلت الفنانة كارمن بصيبص خلال حضورها حفل بولجاري في باريس 2024

بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الأحمر ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الذهبي، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ناتالي بورتمان

تألقت النجمة ناتالي ناتالي بورتمان في حفل جولدن جلوب 2017 بفستان أصفر طويل باللون الأصفر مزينا بتطريزات باللون الفضي.

سلمى أبو ضيف

لفتت الفنانة سلمى أبو ضيف الأنظار في مهرجان ضيافة الدولي لعام 2024 بفستان باللون الوردي بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

أوليفيا وايلد

ارتدت الممثلة والمخرجة أوليفيا وايلد خلال حضورها حفل الأوسكار 2024 بفستان طويل باللون الأسود "كت"، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

إميلي بلانت

أطلت النجمة الأمريكية إميلي بلانت في حفل جولدن جلوب 2016 بفستان طويل باللون الوردي مزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

