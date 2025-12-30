إعلان

قبل مؤتمر رئيس الوزراء.. كجوك يتحدث عن خطة خفض الدين والانضباط المالي

كتب : منال المصري

04:18 م 30/12/2025

أحمد كجوك وزير المالية

كشف وزير المالية أحمد كجوك أرقاما مهمة عن الدين ومستوياته في مصر، وخطة الدولة لخفض الدين. وأكد، خلال لقاء اليوم مع رؤساء تحرير المواقع والجرائد المصرية ضم مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سيعقد قريبا مؤتمرا للإعلان عن التفاصيل الكاملة لإجراءات خفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلن كجوك خلال اللقاء زيادة موارد الدولة بنحو 600 مليار جنيه سنويا، وتراجع نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى من 96% إلى 84% في عامين، مشيرا إلى أن الاستمرار في مسار الانضباط المالي يمكن أن يسهم في خفض هذه النسبة إلى 80% بنهاية يونيو المقبل.
وأكد وزير المالية أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، مشددا على اعتزام الحكومة الاستمرار في هذا المسار (مسار الانضباط المالي) نسدد أكثر مما نقترض.
وقال إن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودفع معدلات التصدير السلعي والخدمي، لدفع النمو وزيادة موارد الدولة.

أحمد كجوك مؤتمر رئيس الوزراء خفض الدين الانضباط المالي

