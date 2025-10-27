فستان تايجر جريء وحقيبة من هيرمس.. سعر غير متوقع لإطلالة مي عمر

ملكة جمال تتعرض لموقف محرج على الهواء- لن تتوقع السبب (فيديو)

ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة جريئة وناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت "مي" مرتدية فستانا طويلا بنقشة التايجر بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم.

اعتمدت مكياجا هادئا بدرجات الألوان الترابية، مع تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وأكملت اللوك بارتداء حقيبة فاخرة باللون البيج وحذاء باللون الأسود.

وزينت الإطلالة بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وساعة يد فاخرة.

تفاصيل الإطلالة

الفستان من ماركة "Naked Wardrobe" ويبلغ سعره حوالي 6 آلاف جنيه مصري.

الحقيبة من الماركة الشهيرة "هيرمس" يبلغ سعرها 61,857 دولارا، أي ما يقرب من 3 ملايين جنيه مصري.

بينما الساعة من "باتيك فيليب" بسعر 38,500 دولار، أي حوالي 2 مليون جنيها مصريا.

أما الحذاء من "Roger Vivier" يبلغ سعره 649 دولارا، أي نحو 30,885 جنيها مصريا.

دلالات نقشة التايجر

وفقا لمجلة "Vogue"، نقشة التايجر من أكثر النقشات جاذبية للمرأة العصرية، إذ تضفي لمسة من الجرأة والأناقة، وتبرز القوام بشكل أنيق.

كما يتميز فستان التايجر بسهولة تنسيقه مع مختلف الإكسسوارات والألوان، ما يجعله مناسبا مع أحذية عالية الكعب لإطلالة مسائية أو مع حذاء مسطح لإطلالة نهارية جذابة.

ويمكن أيضا تنسيقه مع حقائب صغيرة أو مجوهرات بسيطة لإضفاء لمسة فاخرة.

