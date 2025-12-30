إعلان

تارا عماد بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

كتب : شيماء مرسي

06:28 م 30/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تارا عماد بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها (1)
  • عرض 4 صورة
    تارا عماد بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها (2)
  • عرض 4 صورة
    تارا عماد بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة تارا عماد بإطلالة ساحرة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وارتدت تارا جمبسوت أنيق باللونين الأبيض والأسود بقصة الأوف شولدر.

وفقا لـ "refinery29"، يمنح المبسوت المرأة إطلالة أنيقة بسهولة، حيث يجمع بين الراحة والعملية دون التنازل عن الأناقة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

وتركت تارا شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من سلسلة وأسورة وخاتم وساعة يد.

تارا عماد إنستجرام إطلالة تارا عماد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تفجر مفاجأة: أمي لم تحب لقب "ملكة الإغراء"
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البترول: ارتفاع إنتاجنا المحلي من الغاز خلال 2025
مصراوي tv كيف مر عام 2025 على قطاع غزة؟