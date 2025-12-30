تارا عماد بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة تارا عماد بإطلالة ساحرة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وارتدت تارا جمبسوت أنيق باللونين الأبيض والأسود بقصة الأوف شولدر.

وفقا لـ "refinery29"، يمنح المبسوت المرأة إطلالة أنيقة بسهولة، حيث يجمع بين الراحة والعملية دون التنازل عن الأناقة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

وتركت تارا شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من سلسلة وأسورة وخاتم وساعة يد.